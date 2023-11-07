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Арахмія анонсував відставку одного з міністрів уряду Шмигаля

Звільнення відбудеться цього тижня.

Арахмія анонсував відставку одного з міністрів уряду Шмигаля
Давид Арахамія
Фото: Пресслужба СН

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що цього тижня відбудеться звільнення одного з міністрів.

Про це він написав у телеграмі.

"Спробую бути більш швидким ніж Железняк (депутат від фракції "Голос", - Ред.) та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ", - йдеться в дописі.

Згодом Ярослав Железняк повідомив, що мова йде про главу Мінмолодьспорту Вадима Гутцайта.

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Нагадаємо, минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник - Антон Нікулін - уже пройшов співбесіду. 

Голосування за нового керівника міністерства планується на наступному пленарному засіданні Верховної Ради. Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду - президента Федерації фехтування України.

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