Арахмія анонсував відставку одного з міністрів уряду Шмигаля

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що цього тижня відбудеться звільнення одного з міністрів.

Про це він написав у телеграмі.

"Спробую бути більш швидким ніж Железняк (депутат від фракції "Голос", - Ред.) та анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ", - йдеться в дописі.

Згодом Ярослав Железняк повідомив, що мова йде про главу Мінмолодьспорту Вадима Гутцайта.

Нагадаємо, минулого місяця LB.ua писав про те, що міністр Гутцайт готується покинути посаду, а його наступник - Антон Нікулін - уже пройшов співбесіду.

Голосування за нового керівника міністерства планується на наступному пленарному засіданні Верховної Ради. Нікулін наразі обіймає посаду начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради.

Цьогоріч у березні Гутцайт, який також є президентом Національного олімпійського комітету, залишив вакантною свою третю посаду - президента Федерації фехтування України.