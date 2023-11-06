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Порошенко привіз техніку у підрозділ РЕБ

А також розповів про нову мобільну установку РЕБ.

Експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привіз техніку у підрозділ РЕБ та розповів про нову мобільну установку РЕБ. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«Серед п’яти пріоритетів найбільш важлива потреба ЗСУ, про яку ви чули за останні чотири дні, – це РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби, які здатні протидіяти «Ланцетам», «Орланам», «Залам» та іншому непотребу російських орків, які дуже дошкуляють нашій обороні і нашому наступу», – говорить Порошенко. 

Він зазначив, що розпочинає співпрацю з розробки, виготовлення, монтажу і запуску засобів РЕБ, які базуються на обладнанні партнерів. 

«Тут є значна німецька складова, тут є італійська, французька складова, і є робочі руки нашої команди. Обладнання, комплектація, запасні частини. І з цієї колаборації виходять дуже ефективні вироби. Один з них стоїть за моєю спиною і сьогодні вже від’їжджає на фронт», – пояснив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

«Мобільний РЕБ – це швидке пересування. Якщо не будемо швидко пересуватися – нас одразу знищать. Нам потрібно працювати на передовій. Не передовій – це найближча лінія зіткнення, де може під’їхати машинка. Швиденько відпрацювала і покинула своє місце», – розповідає боєць.

Як зазначає депутат, комплекс саджає «Орлан» або «Залу» на відстані мінімум 15 км, без них дрони-камікадзе «Ланцет» не можуть працювати.

«РЕБ – це врятовані життя, це збережений темп наступу, це закривання очей російської розвідки. Тому треба концентруватися на цьому. Ми бачимо, що росіяни за час з 24 лютого 2022 року зробили величезний прогрес. Нам треба їх випереджати. Не відставати, а випереджати для того, щоб їм не залишати жодного шансу. Саме в такому стилі ми маємо перемагати ворога – і ми переможемо», – переконаний Порошенко.

Також бійцям передали ремонтну майстерню - машини будуть у найкоротший термін ремонтуватися та продовжувати виконання бойових завдань, генератори і шини.

Фото: eurosolidarity.org

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