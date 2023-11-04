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Зеленський: "Рішення щодо вступу України до ЄС матиме поворотне значення для історії всієї Європи"

Володимир Зеленський пісумував зустріч з главою Євросоюзу у Києві.

Зеленський: "Рішення щодо вступу України до ЄС матиме поворотне значення для історії всієї Європи"
Фото: Офіс президента України

У суботу президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула до нашої держави з візитом. Під час переговорів та спільної пресконференції високопосадовці обговорили шляхи та умови вступу України до ЄС, – йдеться на сайті Президента.

"Коли ми почнемо переговори про членство України – я в це дуже вірю, – це означатиме кілька принципових речей. Перше: вже не буде сірих геополітичних зон у Європі. Друге: ми забезпечимо нову основу для зростання і України, і всіх європейських країн. І третє: ми гарантуємо нашій державі та українському народу реальну економічну та соціальну безпеку. Таку безпеку, яка відповідає нашим цінностям – цінностям європейців", – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна виконала необхідні для початку переговорів щодо членства рекомендації. Також, він повідомив, що у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроєкт щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який додасть антикорупційній системі можливостей працювати ефективно.

Крім того, готується законопроєкт про лобізм, який зробить прозорішими політичні процеси та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, що намагаються обійти верховенство права.

"Україна буде максимально готова і до початку переговорів із Євросоюзом щодо вступу, і згодом до повноправного членства в ЄС", – запевнив Глава держави.

У свою чергу глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла суттєвого прогресу у втіленні реформ, необхідних для вступу в ЄС. Це оприлюднять в рамках звіту, який  Єврокомісія планує представити наступного тижня.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції Володимир Зеленський запевнив главу Єврокомісії, що Україна виконує всі рекомендації щодо вступу до ЄС, а також не чекає послаблень з боку Євросоюзу. 

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