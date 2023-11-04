Україна виконує всі рекомендації для вступу до ЄС, – Зеленський

Президент додає, що не просить послаблень від ЄС.

Під час спільної пресконференції з головою Євросоюзу Урсулою фон дер Ляєн президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконує всі рекомендації для вступу до ЄС. І не просить жодних послаблень з боку Євросоюзу.

"Ми реалізували рекомендації, які необхідні для початку переговорів щодо членства. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свобод національних спільнот, прозорості в роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури", – сказав він.

За словами президента, важливою є підтримка Європи та інших партнерів України.

"Це стосується оборони і фінансової підтримки. Росія повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу і міжнародне право", – додав Володимир Зеленський.

Крім того, Україна очікує посилення санкційних дій щодо недопущення обходу наявних санкцій, зокрема використовуючи європейські компанії та території держав-сусідів Росії.

Нагадаємо, сьогодні у Києві з офіційним візитом перебуває голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що прибула до Києва, щоб обговорити шляхи вступу України до ЄС, а також знайти рішення щодо плати Росією за завдані Україні збитки.