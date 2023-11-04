Порошенко: вікно можливостей для членства в НАТО дуже вузьке, треба отримати у Вашингтоні запрошення і гарантії безпеки

Нардеп вважає, що треба зробити все можливе, щоб на Вашингтонському саміті отримати запрошення в Альянс і гарантії безпеки до вступу.

Народний депутат Петро Порошенко вважає, що вікно можливостей для членства України в НАТО дуже вузьке, і якщо ним не скористатися, воно може закритися на ціле покоління. Про це в ефірі телемарафону "7 кроків до ЄС" на телеканалах "Прямий" і "5 канал".

Він наголосив: треба зробити все можливе, щоб на Вашингтонському саміті отримати запрошення в Альянс і гарантії безпеки до вступу – на зразок гарантій для Швеції та Фінляндії, цитує заяву пресслужба партії "Євросолідарність". Для цього, на його думку, треба працювати з кожною країною-членом окремо.

"Якщо ви візьмете вимоги до України для вступу в ЄС і вступу в НАТО – вони збігаються на 95%. І там, і там верховенство права, демократія, свобода, економічні критерії. До НАТО додаються критерії безпеки, які вже зараз є критеріями для Європейського Союзу", – сказав Порошенко.

"Щодо вікна можливостей я б сказав, що воно дуже швидко закриється, і невідомо на який час воно закриється, але якщо бути відвертим, то воно може бути закрите на ціле покоління", – застеріг пʼятий президент.

"Наступного року серед наших партнерів, тих, від кого залежить наш вступ в НАТО, в 43-х країнах або об’єднаннях відбуваються вибори – від Європарламенту до Сполучених Штатів Америки, від основних країн-членів Європейського Союзу аж до Тайваню. І після виборів ситуація буде змінена", – пояснює Порошенко.

Він вважає, що всі критерії по НАТО Україна має виконувати і відправляти всім країнам-членам.

"Ми маємо зробити максимум можливого, щоб у Вашингтоні влітку наступного року ми отримали не один, а два документи: перший документ – це запрошення, за яке проголосують всі країни-члени. Для того, щоб вони проголосували, наші депутати, парламентарі, експерти, активісти, урядовці і президент мають працювати з кожною країною-членом, їхати переконувати, заручатися їхньою підтримкою для того, щоб підготувати саміт", – пояснює Петро Порошенко.