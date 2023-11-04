На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
ГоловнаПолітика

Порошенко: вікно можливостей для членства в НАТО дуже вузьке, треба отримати у Вашингтоні запрошення і гарантії безпеки

Нардеп вважає, що треба зробити все можливе, щоб на Вашингтонському саміті отримати запрошення в Альянс і гарантії безпеки до вступу.

Порошенко: вікно можливостей для членства в НАТО дуже вузьке, треба отримати у Вашингтоні запрошення і гарантії безпеки
Фото: пресслужба ЄС

Народний депутат Петро Порошенко вважає, що вікно можливостей для членства України в НАТО дуже вузьке, і якщо ним не скористатися, воно може закритися на ціле покоління. Про це в ефірі телемарафону "7 кроків до ЄС" на телеканалах "Прямий" і "5 канал". 

Він наголосив: треба зробити все можливе, щоб на Вашингтонському саміті отримати запрошення в Альянс і гарантії безпеки до вступу – на зразок гарантій для Швеції та Фінляндії, цитує заяву пресслужба партії "Євросолідарність". Для цього, на його думку, треба працювати з кожною країною-членом окремо. 

"Якщо ви візьмете вимоги до України для вступу в ЄС і вступу в НАТО – вони збігаються на 95%. І там, і там верховенство права, демократія, свобода, економічні критерії. До НАТО додаються критерії безпеки, які вже зараз є критеріями для Європейського Союзу", – сказав Порошенко. 

"Щодо вікна можливостей я б сказав, що воно дуже швидко закриється, і невідомо на який час воно закриється, але якщо бути відвертим, то воно може бути закрите на ціле покоління", – застеріг пʼятий президент. 

"Наступного року серед наших партнерів, тих, від кого залежить наш вступ в НАТО, в 43-х країнах або об’єднаннях відбуваються вибори – від Європарламенту до Сполучених Штатів Америки, від основних країн-членів Європейського Союзу аж до Тайваню. І після виборів ситуація буде змінена", – пояснює Порошенко. 

Він вважає, що всі критерії по НАТО Україна має виконувати і відправляти всім країнам-членам. 

"Ми маємо зробити максимум можливого, щоб у Вашингтоні влітку наступного року ми отримали не один, а два документи: перший документ – це запрошення, за яке проголосують всі країни-члени. Для того, щоб вони проголосували, наші депутати, парламентарі, експерти, активісти, урядовці і президент мають працювати з кожною країною-членом, їхати переконувати, заручатися їхньою підтримкою для того, щоб підготувати саміт", – пояснює Петро Порошенко. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies