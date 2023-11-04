ЄС та США розпочали підштовхувати Україну до мирних переговорів з РФ, – NBC

Посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією, – повідомляє американський канал NBC News з посиланням на двох високопосадовців США.

Зазначається, що ці розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з РФ. Одне з таких обговорень відбулося у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України. За словами співрозмовників каналу, у розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

У свою чергу, як заявили чиновники, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.

Однак представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться.

«Будь-які рішення про переговори залишаються за Україною. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від російської агресії», – заявила раніше речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

Такого типу обговорення відбулося і на минулій зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". За словами джерел, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

Американський телеканал стверджує, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги привертає війна в Україні з моменту нового загострення на Близькому Сході. Така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

На думку посадовців, Україна матиме час до кінця року або трохи більше, поки дискусії про мирні переговори не стануть гучнішими.

В адміністрації президента США Джо Байдена також стурбовані, що в України закінчуються сили – у той час як у Росії вони "здаються нескінченними". При цьому адміністрація Байдена не бачить жодних ознак, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з Україною, зазначають співрозмовники NBC News.

Джерела серед чиновників вважають, що Путін чекає втоми Заходу або продовжить воювати, поки США та союзники не втратять підтримку фінансування України, або поки допомога для українців стане надто дорогою.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що переговори про припинення вогню з Росією не розглядаються, доки Москва відмовляється повернути окуповані нею території в Україні.