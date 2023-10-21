Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
ГоловнаПолітика

Данілов: "Жодних переговорів не буде поки Росія не поверне всі захоплені українські території"

Росія стала залежною від Китаю.

Данілов: "Жодних переговорів не буде поки Росія не поверне всі захоплені українські території"
Фото: ВВС

Переговори про припинення вогню з Росією не розглядаються, доки Москва відмовляється повернути окуповані нею території в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю Kyodo News.

"Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим", – сказав Данілов.

Також секретар РНБО заявив про намір України продовжувати контнаступальні операції на військову інфраструктуру Росії і додав,  що Москва у своїх спробах стала "підпорядкованою Китаю". 

Він висловив переконання, що ситуація докорінно зміниться, як тільки із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України. Водночас Данілов підкреслив,  що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої Росією території України.

"Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, яку постачає Захід, для нападів на материкову частину Росії", повідомив Данілов і додав, що об’єкти Москви можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.

Також, секретар висловився щодо зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм.

"Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", наголосив він.

Президент Володимир Зеленський відкинув будь-які переговори з Росіяєю. Він наагадав приклади інших країн, на які напала Росія, і які продовжують бути частково окупованими Москвою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies