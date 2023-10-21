Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей, – Лубінець

Україні вдалося повернути з Росії ще чотирьох незаконно депортованих дітей. Про це повідомили уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Українських дітей вдалося повернути на Батьківщину. Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Також залучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів", – повідомив омбудсмен.

Фото: Дмитро Лубінець

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що додому повернулися 17-річна дівчина та троє хлопчиків - шести, трьох та дев’яти років.

"Вони вже вдома, разом зі своїми рідними. У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини росії", – пише голова ОП.

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Раніше їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини.