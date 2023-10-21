«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни масовано обстріляли Авдіївку та Констянтинівку — знищена школа

Внаслідок атаки постраждав цивільний.

Росіяни масовано обстріляли Авдіївку та Констянтинівку — знищена школа
Фото: Ігор Мороз, Телеграм

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Донецької області поранили одного місцевого жителя – в Авдіївці також зафіксовано множинні руйнування цивільної інфраструктури та житлового сектора. Про це  повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку росіяни били по Вугледару з артилерії, мінометів, Градів та дронами-камікадзе — без жертв. На Донецькому напрямку напередодні ворог завдав ракетного удару по Новомихайлівці Мар'їнської громади, обстріляв Очеретине. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу — поранено 1 людину. На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено будинок і господарчу споруду", —  ідеться у повідомленні.

Відомо, що у Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Міньківка. 

Серед ночі росіяни ударили ракетами по Костянтинівці — там пошкодили школу і їдальню.

Нагадаємо, вночі ворог застосував нову тактику обстрілів. Застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами українські військові раніше не спостерігали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies