Росіяни масовано обстріляли Авдіївку та Констянтинівку — знищена школа

Минулої доби внаслідок російських обстрілів Донецької області поранили одного місцевого жителя – в Авдіївці також зафіксовано множинні руйнування цивільної інфраструктури та житлового сектора. Про це повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"На Волноваському напрямку росіяни били по Вугледару з артилерії, мінометів, Градів та дронами-камікадзе — без жертв. На Донецькому напрямку напередодні ворог завдав ракетного удару по Новомихайлівці Мар'їнської громади, обстріляв Очеретине. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу — поранено 1 людину. На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено будинок і господарчу споруду", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що у Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Міньківка.

Серед ночі росіяни ударили ракетами по Костянтинівці — там пошкодили школу і їдальню.

Нагадаємо, вночі ворог застосував нову тактику обстрілів. Застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами українські військові раніше не спостерігали.