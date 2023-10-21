Росія вивела у Чорне море один ракетоносій

На ранок суботи у Чорному морі знаходиться один російський ракетоносій. Тому загроза удару по Україні зберігається. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 07:30 21.10.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ВМС, загальний залп складає до 8 ракет.

Нагадаємо, вночі ворог завдав ударів по Херсонщині, Кривому Розі та Харківщині. Цього разу ворог вперше застосував дночасний пуск крилатих ракет і авіабомб.