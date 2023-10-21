Збройні сили знищили за добу ще 790 окупантів та 55 броньованих машин ворога, – Генштаб

Втрати російських військ у війні в Україні на ранок суботи склали 790 окупантів, загальна кількість втрат ворога з початку вторгнення становить 292850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 артсистем та 55 ББМ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 292850 (+790) осіб ліквідовано,танків ‒ 5063 (+16) од,бойових броньованих машин - 9612 (+55) од,артилерійських систем - 7017 (+5) од,РСЗВ - 822 од,засоби ППО - 548 од,літаків - 320 од,гелікоптерів - 324 од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5330 (+4),крилаті ракети - 1535 од,кораблі /катери - 20 од,підводні човни - 1 од,автомобільної техніки та автоцистерн - 9391 (+21) од,спеціальна техніка - 990 (+5).

За добу на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Ворог безуспішно намагається проравти оборону українських військ на Авдіївському напрямку.