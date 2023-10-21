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Поліцейські ліквідували на Одещині схему незаконного перетину кордону

Поліцейські вважають, що підозрюваний допоміг виїхати 18 чоловікам.

Поліцейські ліквідували на Одещині схему незаконного перетину кордону
Фото: Пресслужба Нацполіції України

Правоохоронці Одеської області підозрюють підприємця, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, в організації схеми незаконного перетину кордону. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

В поліції зазначили, що чоловік допомагав чоловікам призовного віку виїхати до країн до Румунії та Молдови через різні пункти пропуску.

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“Підприємець фіктивно влаштовував їх водіями та вносив відповідні дані до інформаційної бази. Як резервні водії міжнародних рейсів чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни”, - повідомили правоохоронці. 

Поліцейські вважають, що впродовж червня 2022 року – травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23-х до 57-ми років.

На підставі отриманих під час обшуків доказів підприємцю повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 та 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. 

Зараз вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Якщо провина підозрюваного буде доведена, йому загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали в Одеській області правоохоронця, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За інформацією правоохоронців, він робив це на підставі підроблених довідок про непридатність до військової служби.

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