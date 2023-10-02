Правоохоронця з Одещини підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон

Працівники ДБР затримали в Одеській області правоохоронця, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За інформацією правоохоронців, він робив це на підставі підроблених довідок про непридатність до військової служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Встановлено, що за 10 тисяч доларів США він обіцяв виготовити клієнтам документи з “правильними” висновками військово-лікарської комісії та зняттям з військового обліку по хворобі або інвалідності”, - повідомили в ДБР.

Зазначається, що чоловік з готовими “довідками” пропонував допомогти безперешкодно перетнути кордон.

Зараз слідство встановлює, як правоохоронець планував виготовляти підроблені документи, і чи були залучені до цього інші посадові особи.

Працівники ДБР затримали підозрюваного під час одержання чергової оплати за послугу та повідомили про підозру у хабарництві (ч. 3 ст. 368 КК України)

Чоловікові загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Раніше на Одещині викрили на хабарництві працівника одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.