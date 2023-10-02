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У Києві внаслідок падіння з багатоповерхівки загинули двоє підлітків

У Києві поліція встановлює обставини смерті дівчини і хлопця через падіння з балкону багатоповерхівки.

У Києві внаслідок падіння з багатоповерхівки загинули двоє підлітків
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

У Києві внаслідок падіння з балкона багатоповерхового будинку загинули двоє підлітків – брат і сестра. Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою "самогубство", – повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У понеділок близько 12:00 до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24-го поверху.

Від отриманих травм постраждалі загинули на місці. Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – брат і сестра, 2005-го і 2006-го років народження.

"Слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Одещині на узбережжі Чорного моря через зсув ґрунту загинув 10-річний хлопчик.

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