Президент Зеленський підписав закон щодо збереження зарплат полоненим військовим

У законі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин.

Президент Володимир Зеленський підписав сьогодні закон, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям, а також про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

У документі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин.

Йдеться про можливість отримання цих виплат сім'ями цих військових. При цьому, це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон, або самовільно залишив місця служби.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив постанову щодо виплат військовослужбовцям. За словами Шмигаля, "усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни", а розмір доплат буде 30 000 грн щомісяця.