Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент Зеленський підписав закон щодо збереження зарплат полоненим військовим

У законі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин.

Президент Зеленський підписав закон щодо збереження зарплат полоненим військовим
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав сьогодні закон, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям, а також про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

У документі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. 

Йдеться про можливість отримання цих виплат сім'ями цих військових. При цьому, це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон, або самовільно залишив місця служби.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив постанову щодо виплат військовослужбовцям. За словами Шмигаля, "усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни", а розмір доплат буде 30 000 грн щомісяця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies