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Українські пілоти вже навчаються на авіатренажерах F-16, – Ігнат

В Україні вже формуються групи пілотів, яких навчатимуть керувати винищувачем F-16, частина пілотів уже навчається на авіаційних тренажерах.

Українські пілоти вже навчаються на авіатренажерах F-16, – Ігнат
F16
Фото: Wikipedia

В рамках навчань з керування літаками F-16 українські льотчики вже вчаться літати на авіаційних тренажерах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Інформація щодо навчань наших пілотів дуже непублічна, партнери не хочуть про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак, який повністю повторює всі функції F-16", – сказав Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, наступним етапом будуть вже польоти з інструкторами на справжніх літаках.

Ігнат додав, що нові групи українських пілотів, яких відправлять навчатись керувати літаками F-16, вже формуються.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що шатдаун у США може вплинути на навчання українських льотчиків через персонал, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові. 

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