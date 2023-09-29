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Шатдаун у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16, - Пентагон

Це може статись через персонал, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові. 

Шатдаун у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16, - Пентагон
Фото: EPA/UPG

Шатдаун (тимчасове призупинення роботи федеральних органів влади США) може зачепити програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Це ж стосується і обслуговувального персоналу літаків.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона наголосила, що "шатдаун – це найгірший сценарій, який може настати для Міністерства" в контексті навчання українців на F-16.

Військовий персонал у США продовжує виконувати свої обов’язки навіть в умовах шатдауну, але цивільні працівники, як правило, мають йти у неоплачувану відпустку.

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Це стосується і персоналу, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові. 

Втім, за словами Сінгх, в Пентагоні сподіваються на двопартійне і двопалатне рішення Конгресу для уникнення шатдауну.

Нагадаємо, республіканці Палати представників Конгресу США вилучили 300 млн доларів допомоги Україні із законопроєкту про витрати на оборону. Комітет з питань регламенту Палати представників в останню хвилину скликав засідання, щоб унеможливити фінансування Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Цей пункт мають винести на розгляд окремим законопроєктом.

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