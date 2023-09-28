Головне за четвер, 28 вересня: генсек НАТО і міністри оборони Великої Британії та Франції в Києві

19 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, візити міністрів оборони Великої Британії та Франції, а також генсека НАТО. Яким запам’ятається 582-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 19 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали 76 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два - по станціях РЕБ противника. Також українські захисники знищили два розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів росіян.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 вересня – в нашій новині.

28 вересня близько 18.00 російські військові обстріляли житлові квартали Херсона, імовірно з артилерії. У результаті атаки загинули три людини.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, згодом встановили особу однієї із загиблих. "Жінці 43 роки. Відомо, що всі три загиблих жінки у момент ворожої атаки перебували на вулиці", - додав Мрочко.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Згодом стався "приліт" артилерійського снаряду по вулиці, де перебували три жінки. Інших постраждалих немає.

Міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили подальше військове партнерство і допомогу Україні.

“Важливий візит до Києва мого колеги, Держсекретаря з питань оборони Великої Британії, Гранта Шаппса. Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України. Проінформував про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби”, - повідомив Умєров.

Він зазначив, що сторони зосередились на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками.

“Зима наближається, але ми готові. Разом сильніше”, - підсумував Рустем Умєров.

Сьогодні до України прибув також міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Зазначається, що Лекорню прибув до Києва 28 вересня у супроводі посла Франції Гаеля Вейсьєра.

Візит розпочався із вшанування пам'яті загиблих захисників Україні біля Стіни Героїв.

Як пише The Guardian, до Києва також прибули представники підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

До Києва прибув і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На спільній пресконференції зі Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав переговори змістовними. Він зазначив, що сьогодні це була розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. "Ми робимо усе, щоб наблизити цей час", – сказав він.

За словами президента, з генсеком НАТО обговорили всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою та потреби захисників.

Зокрема Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили постачання додаткових систем ППО для нашої держави від країн-членів Альянсу. Союзники погодилися, що Україна не потребує плану дій щодо членства в НАТО. Окремо обговорили саміт НАТО в Вашингтоні, що відбудеться наступного року.

Докладніше – в новині.

Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соціальній мережі Х. Він також подякував країнам, які підтримали заявку України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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