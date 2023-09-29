Росіяни вдарили ракетами по Херсону: зруйнований заклад харчування

Сьогодні близько 16:40 російські військові вдарили ракетами по житловому кварталу Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок ворожого вогню повністю зруйнований заклад громадського харчування.

Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, протягом 28 вересня росіяни здійснили 96 обстрілів Херсонської області, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БпЛА. Через російську агресію три людини загинули, ще п'ятеро дістали поранення.