Боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Порушникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція Київщини повідомляє, що 38- та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси агресорів.

За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області.

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК ТОР, який один із фігурантів ховав у Броварському районі.

Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень.

За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263 ККУ). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що у Херсоні священик УПЦ (МП) торгував російською зброєю та боєприпасами. “Слуга Божий” підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі російських окупантів.