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У Херсоні священик УПЦ (МП) торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ

Слуга Божий підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі російських окупантів. 

У Херсоні священик УПЦ (МП) торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу, повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у 2 схронах. Один із них – прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.

Співробітники СБУ затримали його «на гарячому» – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими.

У «доповнення» до цих ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7.

Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті.

Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

  • кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;
  • 3 бойові гранати Ф-1;
  • майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що колишній диякон храму УПЦ в Одесі організував схему виїзду за кордон ухилянтів для “просвітницької діяльності”. Вартість послуги становила 4500 доларів США з людини.

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