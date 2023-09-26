Ворог влучив ракетою в обʼєкт інфраструктури на околицях Миколаєва.

Про ситуацію щодо ворожих обстрілів за минулу добу повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 25 вересня, близько 21:00 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста. Детальна інформація уточнюється”, – повідомив Віталій Кім .

Також у ніч на 26 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість ударних дронів типу «Shahed-136/131».

Крім того, цієї ночі у Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Наразі пожежу ліквідовано. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Зі свого боку, у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині.

Ввечері 25 вересня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. На околиці міста поцілив в об'єкт інфраструктури, в результаті чого зайнялась суха трава та чагарники. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 5 га.

Вночі, 26 вересня, на території Баштанського району, в результаті падіння уламків збитого БпЛА сталось займання на території агропідприємства. Пожежу ліквідовано на площі 700 кв.м.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих в результаті обстрілів немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці Укрзаліниця повідомила, що через ворожий обстріл тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Роботи по відновленню тривають.

Також нагадаємо, цієї ночі українська ППО збила 26 із 38 ворожих "шахедів".

Внаслідок атаки безпілотників на Одеську область є руйнування припортової інфраструктури, поранені двоє осіб. У Черкаській області ППО збила чотири БпЛА, але є влучання в об'єкт інфраструктури.