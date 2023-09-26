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Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки

Сили оборони відбивають атаки.

Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки
Фото: скріншот

Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Авдіївському напрямку захисники відбили атаки противника в райони Авдіївки та Сєвєрного Донецької області. Про це речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомив у ефірі телемарафону.

На Мар'їнському напрямку росіяни здійснили 10 невдалих спроб витіснити українську армію із займаних позицій. 

Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. 

На Шахтарському напрямку та Запорізькому наші воїни продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним війська втрат у живій силі і техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Куп'янському та Лиманському напрямку противник не наступав.На Бахмутському захисники відбили п'ять атак ворога в районі Кліщіївки. 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували 38 ударними безпілотниками. ППО вдалося збити 26. Є влучання в об'єкт інфраструктури в Черкаській області та пошкодження припортової інфраструктури в Одеській.

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