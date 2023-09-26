​Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач, - ССО ЗСУ
​Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач, - ССО ЗСУ
Кримська генотьба
Кримська генотьба
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ протягом двох годин била по Одеській області. Є влучання в припортову інфраструктуру і двоє поранених

Одного з них довелося госпіталізувати. 

РФ протягом двох годин била по Одеській області. Є влучання в припортову інфраструктуру і двоє поранених
Фото: Одеська ОВА у Telegram

У ніч на 26 вересня російська армія знову атакувала Одеську область. Протягом двох годин окупанти били безпілотниками.

Більшість дронів збита завдяки напруженій роботі сил протиповітряної оборони, але є влучання – в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, повідомив голова Одеської ОВА Кіпер у Telegram.

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", – написав він.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, загорілися шість фур. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Нагадаємо, після того, як росіяни 17 липня односторонньо вийшли з зернової угоди, вони регулярно стали бити по припортовій інфраструктурі Одеської області, зокрема зерносховищах. Через дії російської арії згоріли сотні тисяч тонн зерна.

Учора вночі ворог також вдарив по припортовій інфраструктурі Одеси. Серед постраждалих об'єктів – один із символів міста – будівля готелю біля морвокзалу. Зруйновано зерносховища, загинули двоє людей. Без світла залишися близько 1000 осель. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies