РФ протягом двох годин била по Одеській області. Є влучання в припортову інфраструктуру і двоє поранених

Одного з них довелося госпіталізувати.

У ніч на 26 вересня російська армія знову атакувала Одеську область. Протягом двох годин окупанти били безпілотниками.

Більшість дронів збита завдяки напруженій роботі сил протиповітряної оборони, але є влучання – в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, повідомив голова Одеської ОВА Кіпер у Telegram.

"Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", – написав він.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, загорілися шість фур. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Нагадаємо, після того, як росіяни 17 липня односторонньо вийшли з зернової угоди, вони регулярно стали бити по припортовій інфраструктурі Одеської області, зокрема зерносховищах. Через дії російської арії згоріли сотні тисяч тонн зерна.

Учора вночі ворог також вдарив по припортовій інфраструктурі Одеси. Серед постраждалих об'єктів – один із символів міста – будівля готелю біля морвокзалу. Зруйновано зерносховища, загинули двоє людей. Без світла залишися близько 1000 осель.