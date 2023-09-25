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На Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому предметі

Водій отримав поранення, його доставили до лікарні.

На Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому предметі
Фото: Поліція Харківщини

В полі в смт Андріївка Харківської області на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“62-річний водій автомобіля “КАМАЗ”під час польових робіт здійснив наїзд на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував”, - розповіли в поліції. 

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Чоловік отримав поранення, його доставили до лікарні. 

Транспортний засіб внаслідок вибуху отримав механічні пошкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України

Нагадаємо, 13 вересня під час польових робіт біля с. Благодатне Ізюмського району Харківської області на протитанковій міні підірвався комбайн.

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