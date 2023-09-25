Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Коломойському

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 509 мільйонів гривень (рішення суду першої інстанції). Трансляцію засідання вів 5 канал у YouTube.

Захист просив скасувати арешт із альтернативою застави.

Раніше Коломойський розповів, що українське громадянство він втратив, а паспорт лишився. Він пояснив, що йому про це не повідомляли, утім це випливає з матеріалів справи. Бізнесмен також котре підтвердив, що має також паспорт Кіпру та Ізраїлю.

Раніше, коли суд збільшував розмір застави Коломойському, то мотивував рішення тим, що той вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном.

Під час розгляду скарги Коломойський заявив вважає необґрунтованою підозру СБУ в тому, що він у 2013-2014 роках нібито незаконно заволодів 5,8 млрд грн ПриватБанку шляхом фіктивного внесення готівки до каси. Бізнесмен вважає, що такий касовий розрив неможливо було б приховати від Національного банку.

"Що таке 6 млрд грн касового розриву? Для такого банку, як ПриватБанк є середні показники, скільки у нього каса. Як правило, каса була від 10 млрд до 20 млрд грн. Це всі банкомати, всі відділення, всі ділянки, де вимагається готівка. Якщо 6 млрд грн не надходило, то в касі повинен був бути розрив. Каса – це звітність щоденна", – сказав Коломойський.

Він додав, що перед судом проглянув рух грошей за своїм рахунком і порахував: лише з 2010 року до початку 2014 року сума внесених ним грошей становила 12,5 млрд грн і майже $200 млн.

"Якби я не вносив, то касовий розрив на 26 лютого 2014 року повинен був становити 12 млрд грн.. Що в принципі неможливо і неймовірно", – сказав Коломойський.

Він додав, що на момент націоналізації у 2016 році відбувалася звірка каси, яка нібито не виявила порушень.

Коломойський також пообіцяв суду, що, якщо його звільнять з-під варти, він не буде тікати. Крім того, головний рабин Дніпра, працівники "1+1", депутати та військові просили відпустити Коломойського на поруки. Серед них - телеведуча Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Ігор Циганик; телеведучий та актор Юрій Горбунов, ексміністр культури Олександр Ткаченко, депутат Олександр Дубінський, та інші.

Після оголошення рішення адвокат Коломойського Олександр Лисак сказав журналістам, що заставу вносити не будуть.

"Ну, яка застава?... Ми не вбачаємо в діях нашого підзахисного складу будь-яких кримінальних правопорушень... Ви ж бачите, зі злочину проти власності переходить у службовий злочин", - зазначив Лисак.

Говорячи про те, якими будуть дії захисту надалі, він сказав: "Ми залишаємо за собою Європейський суд з прав людини".

Нагадаємо, 2 вересня СБУ повідомила Коломойському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою внесення застави понад 509 мільйонів гривень.

За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ще в лютому 2023 року СБУ та БЕБ провели обшук вдома у Коломойського у Дніпрі через підозру в махінаціях навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Того ж дня СБУ викрила колишній менеджмент цих АТ у привласненні 40 мільярдів гривень в інтересах фактичних власників і бенефіціарів обох компаній. Як відомо, міноритарними акціонерами ПАТ «Укрнафта» були кіпрські офшорні компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

7 вересня детективи НАБУ повідомили Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.

А 15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід Коломойському, збільшивши розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.