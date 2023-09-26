Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

У місті Вовчанськ через ворожий обстріл отримав поранення 64-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти теж обстріляли Вовчанськ, снаряд влучив у житловий будинок. Під уламками опинився чоловік, його врятували і доправили до лікарні. Також була поранена жінка.

Днями під ворожими обстрілами опинилися п’ять районів Харківщини.