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У Вовчанську на Харківщині росіяни поранили цивільного

Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

У Вовчанську на Харківщині росіяни поранили цивільного

Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

У місті Вовчанськ через ворожий обстріл отримав поранення 64-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

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Нагадаємо, напередодні російські окупанти теж обстріляли Вовчанськ, снаряд влучив у житловий будинок. Під уламками опинився чоловік, його врятували і доправили до лікарні. Також була поранена жінка.

Днями під ворожими обстрілами опинилися п’ять районів Харківщини.

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