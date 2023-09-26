На Луганщині росіяни проводять навчання колаборантів

На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти почали “навчання” зрадників.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, колаборантів навчають “державній справі”. За даними ЦНС, загалом зібрали 65 працівників окупаційних “адміністрацій” регіону.
“Навчають” зрадників працівники Російської академії народного господарства та державної служби при президенті РФ. Проводять “навчання” у тимчасово захоплених приміщеннях Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Також Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти готуються “евакуювати” частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки.