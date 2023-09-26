На Луганщині росіяни проводять навчання колаборантів

Також Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти готуються “евакуювати” частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки.

“Навчають” зрадників працівники Російської академії народного господарства та державної служби при президенті РФ. Проводять “навчання” у тимчасово захоплених приміщеннях Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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