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Буданов назвав основну ціль ударів безпілотників по Росії

За його словами, третина підприємств ракетної галузі розташована у європейській частині РФ і є в зоні досяжності.

Буданов назвав основну ціль ударів безпілотників по Росії
Кирило Буданов
Фото: Скріншот відео

Атаки безпілотників по території Росії переважно спрямовані на підприємства ракетної галузі російського війського-промислового комплексу. 

Про це начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтервʼю NV. За його словами, третина відповідних підприємств розташована у європейській частині росії та досяжна для невідомих безпілотників. "Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах військово-промислового комплексу рф, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", – йдеться у Telegram Буданова.

Окрім підприємств, безпілотники атакували і літаки в Пскові, що в 700 км від України. Буданов говорив, що ці апарати запускали з території РФ. 

Докладно про одну з недавніх операцій на російський території читайте в матеріалі "Псков. Стратегічні бомбардування".

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