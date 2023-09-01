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Безпілотники, які уразили літаки у Пскові, запустили з території Росії, - Буданов

Внаслідок атаки було уражено чотири російські військово-транспортні борти ІЛ-76. Два були знищені і два отримали серйозні пошкодження.

Безпілотники, які уразили літаки у Пскові, запустили з території Росії, - Буданов
Атака дронів по Пскову
Фото: соцмережі

Безпілотники, які уразили літаки у Пскові, запустили з території Росії. 

Про це у коментарі The War Zone розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов

Він зазначив, що у верхній частині літака розташовані паливні баки вантажних реактивних літаків і критична частина лонжерона крила. Ці секції літака були спеціально націлені безпілотниками, які були запущені з території Росії. 

"Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов, але не став уточнювати, чи був напад здійснений співробітниками ГУР чи російськими партизанами. Він також відмовився повідомити, які саме безпілотники були використані та скільки.

Зазначається, що супутникові зображення підтверджують словам Буданова. 

У своїй оцінці бойових ушкоджень літаків Буданов повідомив, що «два були знищені і два серйозно пошкоджені».

Буданов також розповів що, крім літаків, були атаковані паливні баки. 

Іл-76 є основою російської військової авіації. Буданов розповів, що ГУР націлився саме на ці літаки, тому що вони були справні і використовувались для перевезення військових вантажів і десантників.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня в районі аеропорту у російському Пскові пролунали вибухи. Аеропорт атакували щонайменше 10 безпілотників.

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