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Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник, - ГУР

Інцидент стався в районі мису Тарханкут.

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник, - ГУР
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

“БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією”, - йдеться в повідомленні.

На відео український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. 

Попри безперервний вогонь український безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

«Криворукі якісь…» - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

Нагадаємо, у ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків у Пскові, можуть бути пошкодженими ще два.

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