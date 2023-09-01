Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

“БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією”, - йдеться в повідомленні.

На відео український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак.

Попри безперервний вогонь український безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

«Криворукі якісь…» - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

Нагадаємо, у ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків у Пскові, можуть бути пошкодженими ще два.