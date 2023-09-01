Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)

Цієї ночі російська ракета "калібр" влучила по території приватного підприємства у Вінницькій області. Пошкоджено майно та автомобілі. Є постраждалі.

Ще одну ракету вдалося знищити. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами «Калібр». Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія)", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Інші деталі про удар поки невідомі. У Вінницькій ОВА удар прокоментували так: "Під час нічної атаки ворог запустив дві ракети. Одну вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль є потерпілі, їм надається уся необхідна допомога".

Другу ракету збили над територією Кіровоградської області, повідомив голова ОВА. Руйнувань і потерпілих, на щастя, немає.

Повітряна тривога вночі почалася після четвертої ранку і тривала близько години.