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Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)

Пошкоджено підприємство, є поранені. 

Цієї ночі російська ракета "калібр" влучила по території приватного підприємства у Вінницькій області. Пошкоджено майно та автомобілі. Є постраждалі.

Ще одну ракету вдалося знищити. Про це повідомили в Повітряних силах

"Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами «Калібр». Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія)", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Інші деталі про удар поки невідомі. У Вінницькій ОВА удар прокоментували так: "Під час нічної атаки ворог запустив дві ракети. Одну вдалося знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто. На жаль є потерпілі, їм надається уся необхідна допомога". 

Другу ракету збили над територією Кіровоградської області, повідомив голова ОВА. Руйнувань і потерпілих, на щастя, немає. 

Повітряна тривога вночі почалася після четвертої ранку і тривала близько години. 

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