Українські захисники за добу ліквідували 470 окупантів, – Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень . Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також знищені 23 танки і стільки ж артилерійських систем.

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