Українські захисники за добу ліквідували 470 окупантів, – Генштаб ЗСУ

Українські захисники за минулу добу ліквідували 470 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 263490 (+470) осіб
- танків ‒ 4459 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9)
- артилерійських систем – 5530 (+23)
- РСЗВ – 735 (+1)
- засоби ППО ‒ 500 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4)
- крилаті ракети ‒ 1445 (+0)
- кораблі/катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33)
- спеціальна техніка ‒ 831 (+1).
Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.