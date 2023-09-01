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Українські захисники за добу ліквідували 470 окупантів, – Генштаб ЗСУ

Також знищені 23 танки і стільки ж артилерійських систем.

Українські захисники за добу ліквідували 470 окупантів, – Генштаб ЗСУ

Українські захисники за минулу добу ліквідували 470 окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 263490 (+470) осіб 
  • танків ‒ 4459 (+23)
  • бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9)
  • артилерійських систем – 5530 (+23)
  • РСЗВ – 735 (+1)
  • засоби ППО ‒ 500 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 1445 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33)
  • спеціальна техніка ‒ 831 (+1).

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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