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Перші десять танків Abrams прибудуть в Україну до середини вересня, - Politico

Всього очікується поставка 31 танка Abrams.

Перші десять танків Abrams прибудуть в Україну до середини вересня, - Politico
танк Abrams M1A2
Фото: DoD US

Група українських солдатів завершила навчальну програму на американських танках M1 Abrams, пише Politico. 

Очікується, що ці танки допоможуть Києву прорвати міцну оборону ворога.

Близько 200 українців пройшли практику на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині, повідомив полковник Мартін О’Доннелл.

Україна має отримати перші десять із 31 обіцяного танка Abrams у середині вересня. 

Десять із 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині на завершальному ремонті.

Ця новина з’явилася на тлі того, що офіційні особи США та України заявили, що Україна пробила основну лінію оборони Росії на південному сході країни, що породило їхні надії, що Україна зможе почати відвойовувати значну територію. 

Зазначається, що танки Abrams є частиною приблизно 300 танків, які обіцяли західні союзники, включаючи танки Leopard 2 з Іспанії та Німеччини, танки Challenger з Великої Британії та легкі танки Leclerc з Франції.

Нагадаємо, на початку серпня США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. В січні повідомлялося, що США можуть надати Україні 30-50 танків Abrams.

Зазначимо, Німеччина хоче придбати у Греції сотню танків Leopard 1A5 і передати Україні. Натомість Греція має отримати модернізовану військову техніку.

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