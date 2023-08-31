Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, - Кулеба

Міністр порадив критикам приїхати в Україну і спробувати звільнити один квадратний сантиметр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко висловився про коментаторів, які говорять про “повільні темпи контрнаступу”.

Про це повідомила "Європейська правда".

"Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", – сказав Кулеба перед неформальною зустріччю очільників МЗС держав Європейського Союзу в іспанському Толедо.

Він порадив усім критикам “стулити пельку”, приїхати в Україну і “спробувати самім звільнити один квадратний сантиметр".

Безпосередньо на зустрічі міністрів Кулеба розповів, що пріоритетними військовими потребами України залишаються артснаряди, бронетехніка і броньовані "швидкі" для евакуації поранених (“медеваки”).

Міністр також закликав партнерів подумати над способами захистити торгові судна, які йдуть альтернативним "зерновим коридором", доки вони у територіальних водах України. Для цього можна використовувати, зокрема, ППО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про домовленості, яких досягнули на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в іспанському Толедо.