F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Асиметричний тазик
Асиметричний тазик
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Українці знову перевершили очікування, – Столтенберг про контрнаступ
Українці знову перевершили очікування, – Столтенберг про контрнаступ
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
ГоловнаСуспільствоВійна

Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, - Кулеба

Міністр порадив критикам приїхати в Україну і спробувати звільнити один квадратний сантиметр.

Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко висловився про коментаторів, які говорять про “повільні темпи контрнаступу”.

Про це повідомила "Європейська правда"

"Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", – сказав Кулеба перед неформальною зустріччю очільників МЗС держав Європейського Союзу в іспанському Толедо.

Підписуйтесь на наш Google News

Він порадив усім критикам “стулити пельку”, приїхати в Україну і “спробувати самім звільнити один квадратний сантиметр".

Безпосередньо на зустрічі міністрів Кулеба розповів, що пріоритетними військовими потребами України залишаються артснаряди, бронетехніка і броньовані "швидкі" для евакуації поранених (“медеваки”).

Міністр також закликав партнерів подумати над способами захистити торгові судна, які йдуть альтернативним "зерновим коридором", доки вони у територіальних водах України. Для цього можна використовувати, зокрема, ППО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про домовленості, яких досягнули на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в іспанському Толедо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies