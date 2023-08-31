Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко висловився про коментаторів, які говорять про “повільні темпи контрнаступу”.
Про це повідомила "Європейська правда".
"Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", – сказав Кулеба перед неформальною зустріччю очільників МЗС держав Європейського Союзу в іспанському Толедо.
Він порадив усім критикам “стулити пельку”, приїхати в Україну і “спробувати самім звільнити один квадратний сантиметр".
Безпосередньо на зустрічі міністрів Кулеба розповів, що пріоритетними військовими потребами України залишаються артснаряди, бронетехніка і броньовані "швидкі" для евакуації поранених (“медеваки”).
Міністр також закликав партнерів подумати над способами захистити торгові судна, які йдуть альтернативним "зерновим коридором", доки вони у територіальних водах України. Для цього можна використовувати, зокрема, ППО.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про домовленості, яких досягнули на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в іспанському Толедо.