Компанія BAE Systems, яка виробляє, зокрема, артилерію та бронетехніку, починає працювати в Україні, розповів голова держави.

Міністерство оборони сьогодні відзвітувало, що є домовленість про поставку в Україну великої партії броньованих “медеваків”.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Під час селекторної наради з військовими та урядовцями обговорили результат нової української зброї, котра вразила ціль за 700 км.

“Віце-премʼєр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі”, - пообіцяв Зеленський.

Президент сьогодні також привітав Київську політехніку, якій 125 років.

“Хоч би що відбувалося, освіта завжди буде залишатися тим елементом, який дає силу людям і державі, який дає змогу розвиватися й ставати міцнішими попри все”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський провів зустріч із представниками компанії BAE Systems, яка виробляє, зокрема, артилерію – L119 та M777, бронетехніку – CV90. Компанія починає працювати в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що буде балотуватись на президентських виборах, якщо вони під час війни відбудуться в 2024 році.