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Білорусь не готова до застосування російської ядерної зброї, яка вже є на її території, - Буданов

“Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок", - вважає очільник ГУР.

Білорусь не готова до застосування російської ядерної зброї, яка вже є на її території, - Буданов
Кирило Буданов
Фото: slovoidilo.ua

Білорусь не готова до експлуатації застосування російської ядерної зброї.

Таку думку озвучив для "1+1" керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, нещодавно до республіки доставили перші ядерні боєголовки. 

"До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння", - розповів Буданов.

Він вважає ядерну зброю в Білорусі засобом "ядерного стримування" і "підвищення ставок". 

Глава розвідки зазначив, що водночас білоруси показали "максимально високий результат у володінні технікою типу “Точка У”.

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Нагадаємо, у липні розвідка США повідомила, що перша партія російської ядерної зброї вже у Білорусі, . Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони бачать, як Росія перекидає тактичну ядерну зброю до республіки.

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