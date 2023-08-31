Білорусь не готова до застосування російської ядерної зброї, яка вже є на її території, - Буданов

Білорусь не готова до експлуатації застосування російської ядерної зброї.

Таку думку озвучив для "1+1" керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, нещодавно до республіки доставили перші ядерні боєголовки.

"До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в білорусі, було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння", - розповів Буданов.

Він вважає ядерну зброю в Білорусі засобом "ядерного стримування" і "підвищення ставок".

Глава розвідки зазначив, що водночас білоруси показали "максимально високий результат у володінні технікою типу “Точка У”.

Нагадаємо, у липні розвідка США повідомила, що перша партія російської ядерної зброї вже у Білорусі, . Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони бачать, як Росія перекидає тактичну ядерну зброю до республіки.