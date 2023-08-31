На шляху місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він оприлюднив у телеграмі відео з місця події.

Міни виявили на завершальних 500 метрів до мосту, де зазвичай відбувається ротація.

Нагадаємо, це вже не вперше виявляють російську вибухівку під ногами фахівців місій МАГАТЕ. Так, на початку цього місяця сапери виявили дві протипіхотні міни.

Раніше експерти Агентства знайшли міни на периферії майданчика ЗАЕС, які перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції.