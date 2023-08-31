Дмитро Кулеба розповів про домовленості на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу

"Міністри зроблять свою роботу, а остаточних домовленостей будуть досягати наші лідери", - додав Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про домовленості, яких досягнули на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в іспанському Толедо.

Про це йдеться в дописі міністра в інстаграмі.

"Формат неформального спілкування міністрів ЄС дозволяє підготувати найважливіші рішення. Сьогодні в Толедо ключова увага приділена Україні та осінньому політичному сезону. Ми сьогодні домовилися про рішення, яких нам потрібно досягнути за вересень-грудень", - зазначив глава МЗС.

Серед рішень:

збільшення експорту українського зерна морськими та наземними шляхами;

розширення кількості учасників Формули миру та наближення Глобального саміту миру;

подвоєння зусиль задля повернення викрадених Росією українських дітей;

нарощування спільного виробництва зброї за результатами Форуму оборонних індустрій в Україні;

збільшення кількості снарядів, які будуть поставлені в межах відповідної ініціативи ЄС;

мобілізація грошей для гуманітарних постачань українського зерна до країн Африки та Азії на другому саміті Grain from Ukraine;

відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

Кулеба додав, що "список не вичерпний, але дає вам загальну картинку". "Міністри зроблять свою роботу, а остаточних домовленостей будуть досягати наші лідери", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в серпні на зустрічі з українськими послами Президент Володимир Зеленський поставив пʼять головних завдань перед початком нового політичного сезону. Це – формула миру, зброя та санкції, інтеграція України з ЄС і НАТО – безпекові гарантії та політика сусідства, економіка та відновлення і трансформація та українці – в Україні та за кордоном.

Цього тижня Дмитро Кулеба, крім Толедо, здійснив візити до Праги і Парижа.