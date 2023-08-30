Також на зустрічі йшлося про розширення коаліції Формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це Кулеба написав у мережі X (ексТвіттер).

Під час зустрічі вони обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції української Формули миру та експорт зерна з України до країн Африки.

"Для мене було честю бути прийнятим Еммануелем Макроном після його контактів із Володимиром Зеленським. Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції Формули миру та наш експорт зерна до країн Африки та за її межі. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки з боку Франції", - написав Кулеба.

Фото: Дмитро Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба

Раніше Макрон заявив, що політика Франції виключає можливість прямої участі країни у війні України з Російською Федерацією.