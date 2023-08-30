Росіяни завели у Бахмут бригаду, яка зібрана "по клаптиках", - 3-я штурмова бригада ЗСУ

Росія не може завести на Бахмутський напрямок окрему бригаду, тому наразі проти ЗСУ там воюють різні окупаційні сили.

Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Він зазначив, що наразі в окупантів на Бахмутському напрямку "дуже різнобарвно все".

"Умовно кажучи, якщо ми говоримо, що стоїть якась бригада, то насправді зараз вона не монолітна. Це не те ж саме, що десантники – це десантники. Це контрактники, мобілізовані, був "Ахмат" нещодавно – не знаю, чи зараз він є. Є різні добровольчі об’єднання", – зазначив Бородін.

Він вважає, що під Бахмут росіяни зараз заводять бригаду, яка зібрана "по клаптиках". Бородін зазначив, що це негативним чином впливає на злагодженість особового складу. Проте росіяни роблять ставку на кількісну перевагу.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що обстановка на Східному фронті залишається складною. На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої.