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У МЗС прокоментували пропозицію Орбана укласти угоду між Заходом і Путіним

"Україна не торгує ні своїми територіями, ні суверенітетом".

У МЗС прокоментували пропозицію Орбана укласти угоду між Заходом і Путіним
МЗС України
Фото: Вікіпедія

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву угорського прем’єра Віктора Орбана про те, що Захід має укласти угоду з президентом РФ Путіним щодо безпеки України.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, запропонована Орбаном угода не включає ні повернення окупованого Криму, ні членство України в НАТО. Орбан також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України. 

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", – заявив у Facebook Ніколенко.

Він нагадав угорському прем’єру, що "Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом".

"І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", – наголосив речник МЗС.

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Нагадаємо, у травні в Міністерстві закордонних справ прокоментували чергову заяву прем’єр-міністра Угорщини. Тоді Орбан стверджував, що Україна не зможе виграти війну з Росією.

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