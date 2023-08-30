Жителі Києва мають право на цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах, – Кличко

Люди повинні мати цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах столиці. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

"Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва", – повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 10 серпня укриттями були забезпечені 91% закладів середньої освіти Києва. У 2023 році було заплановано облаштування захисних споруд додатково у 437 закладах освіти. Станом на 1 серпня виконання робіт було завершене у 105-ти.

Рада оборони Києва ухвалила рішення про цілодобовий доступ населення до укриттів

Кияни повинні мати цілодобовий доступ до облаштованих укриттів у закладах освіти. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.