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Ресторанам та кавʼярням Києва дозволили працювати на годину довше

Мер вважає, що це позитивно повпливає на бюджет. 

Ресторанам та кавʼярням Києва дозволили працювати на годину довше
Фото: КМДА

Київські ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше – до 23:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Дозвіл набуде чинності 1 вересня. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко

Він стверджує, що з відповідним проханням зверталися представники Національної ресторанної асоціації України. 

"Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00", – написав мер.

Кличко стверджує, що підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, що комендантська година в Києві з 26 березня починається не о 23:00, а опівночі. Вона триває до пʼятої ранку. 

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