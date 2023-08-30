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Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті, - Генштаб

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті, - Генштаб
Фото: Telegram/Zelenskiy

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті, повідомляє Military Media Center. 

“На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, - сказав речник.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут.

Вчора Генштаб повідомив, що українські захисники мали успіх у напрямку села Вербове біля Роботиного.

Нагадаємо, нещодавно генерал Сирський повідомив, що ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Також ворог продовжує наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

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