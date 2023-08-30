Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті, повідомляє Military Media Center.

“На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, - сказав речник.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут.

Вчора Генштаб повідомив, що українські захисники мали успіх у напрямку села Вербове біля Роботиного.

Нагадаємо, нещодавно генерал Сирський повідомив, що ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Також ворог продовжує наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.