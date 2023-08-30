Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті, повідомляє Military Media Center.
“На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, - сказав речник.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут.
Вчора Генштаб повідомив, що українські захисники мали успіх у напрямку села Вербове біля Роботиного.
Нагадаємо, нещодавно генерал Сирський повідомив, що ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Також ворог продовжує наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.