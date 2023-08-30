Росіяни вночі атакували ракетами Одещину

Наслідки атаки поки що невідомі.

Росіяни вночі 30 серпня атакували ракетами Одещину.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Російські терористи атакують Одеську область ракетами. Жителі та гості регіону, будь ласка, будьте в укриттях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогу!” - написав Кіпер о 3:00.

Наслідки атаки поки що невідомі.

Нагадаємо, також цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками. Двоє людей загинули, ще двоє госпіталізовані. ППО знищила понад 20 ворожих цілей.