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Росіяни вночі атакували ракетами Одещину

Наслідки атаки поки що невідомі.

Росіяни вночі атакували ракетами Одещину
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Росіяни вночі 30 серпня атакували ракетами Одещину. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.  

“Російські терористи атакують Одеську область ракетами. Жителі та гості регіону, будь ласка, будьте в укриттях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогу!” - написав Кіпер о 3:00. 

Наслідки атаки поки що невідомі. 

Нагадаємо, також цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками. Двоє людей загинули, ще двоє госпіталізовані. ППО знищила понад 20 ворожих цілей.

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