Росіяни минулої доби обстрілювали чотири райони Харківщини, одна людина загинула

Ще дві людини отримали поранення.

Протягом минулої доби під ударами російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора зранку у Куп'янську обстрілом пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік.

Внаслідок удару бойовими дронами по с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.

У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок удару двома керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ 80 агропідприємства.

У с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили шість га території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули три людини, ще троє отримали поранення.

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули. ППО знищила понад 20 ворожих цілей. Також росіяни атакували ракетами Одещину.