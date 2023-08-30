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В районі аеропорту у російському Пскові пролунали вибухи

За попередніми даними, аеропорт атакували щонайменше 10 безпілотників.

В районі аеропорту у російському Пскові пролунали вибухи

У районі аеропорту Пскова сталося декілька вибухів. Ймовірно його атакували дронами, через що було пошкоджено два літаки.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

За даними місцевих жителів, у Пскові чути десятки вибухів та постріли зі стрілецької зброї.

За попередніми даними, аеропорт атакували щонайменше 10 безпілотників, які намагались збити зі стрілецької зброї та засобами ППО.

Є також повідомлення, що горить резервуар із паливом.

Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС повідомляє про 4 пошкоджених літака Іл-76.

Небо над Псковом, областю та найближчими регіонами повністю закрите для прольоту літаків.

Крім того, як повідомляється, також атакована Черехінська військова база, де дислокується 104-й десантно-штурмовий полк. Він брав участь в окупації Бучі в 2022 році.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту чутно вибухи. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.

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