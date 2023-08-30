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Громадянка Чехії намагалась вивезти українця за кордон у багажнику автомобіля

Чоловіка перевозили в ніші для запасного колеса.

Громадянка Чехії намагалась вивезти українця за кордон у багажнику автомобіля
Фото: Пресслужба ДПСУ

Вагітна 29-річна громадянка Чехії намагалась вивезти в тайнику автомобіля 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У пункті пропуску "Лужанка", під час поглибленого огляду, прикордонники та митники виявили в ніші для запасного колеса оголеного чоловіка.

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Після цього громадянка Чехії та українець влаштували конфлікт, прикордонникам довелося викликати поліціянтів.

Правоохоронці прийняли рішення про евакуацію автомобіля порушників з пункту пропуску. Громадянка Чехії лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців.

Чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, помістили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 49-річну росіянку, котра незаконно переправляла чоловіків-призовників до Румунії. 

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