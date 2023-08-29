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Не можна допустити перемоги Росії у війні, - президент Чехії

На його переконання, підтримка України має бути максимально широкою.

Не можна допустити перемоги Росії у війні, - президент Чехії
Президент Чехії Петр Павел
Фото: ОПУ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не можна допустити перемоги Росії у війні і необхідно продовжувати підтримувати Україну.

Про це він сказав на зустрічі з керівниками чеських дипломатичних місій, передає Укрінформ.

За словами Павела, Росія так і не змирилася з утратою впливу на Чехію.

«Російська агресія і дедалі більша самовпевненість становлять загрозу міжнародному порядку, який грунтується на правилах і співпраці... Кібератаки на базові державні інституції посилюються. Водночас ми стикаємося з дуже потужною хвилею дезінформації, яка поглиблює недовіру та роз'їдає наше суспільство зсередини… Ми не можемо допустити перемоги Росії», - заявив Павел.

За його словами, Чехія має продовжувати боротися з брехнею та маніпуляціями, які загрожують національній безпеці. Підтримка України й надалі буде частиною всіх зустрічей і переговорів на всіх рівнях, запевнив Павел. На його думку, це правильно не лише з погляду моралі й солідарності, а й з погляду стратегії і забезпечення безпеки Чехії.

На його переконання, підтримка України має бути максимально широкою. Зокрема, країна потребує гуманітарної, військової, економічної, політичної допомоги. Президент Чехії також закликав створити умови для того, щоб Україна після закінчення війни та виконання необхідних критеріїв стала повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що війні Росії проти України загрожує патова ситуація, країни-союзниці мають продовжувати підтримувати українців. 

Раніше повідомлялось, що Чехія може віддати свої вертольоти Мі-24 Україні, оскільки замінює радянську техніку на американську.

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